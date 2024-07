Eesti epeenaiskonna kullasära täisedule eelmisel olümpial järgneb Pariisi suveolümpiamängudel Nelli Differti sooloesindus. Vehkleja jaoks on see esimene kord olümpial. Vibulaskja Reena Pärnat on tasku pistnud juba aga oma kolmandate olümpiamängude pileti.