Omal ajal lubas Briti peaministri toolile asunud Winston Churchill, et tal pole rahvale muud pakkuda kui higi, verd ja pisaraid! Eesti uus peaminister Kristen Michal on olnud seni lubaduste asjus veelgi kidakeelsem. Kas aga rahvas üldse tunneb oma uut juhti? Näitasime inimestele Michali fotot. Vihjeteks olid, kas fotol on näitleja, sportlane, finantskurjategija või siiski poliitik?