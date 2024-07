Karud kondavad külavahel, hundid murravad ketikoeri ja lambaid. Metskitsi jääb aga Eestis üha vähemaks. Kas hunte ja karusid pole meil viimati liiga palju? Miks jahimehed suurkiskjate laskmisnormi täis ei saa? Eesti Jahimehed pidasid oma suvise kokkutuleku Virumaal Rutjal. Seekord tehti seda koos Kaitseliiduga. Eestis on umbes 15 tuhat jahimeest ja Kaitseliidul 19 tuhat liiget. Riigi kaitsmiseks on see päris suur jõud.