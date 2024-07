Pärnus peetakse sel nädalavahetusel Eesti üht suurimat elektroonilise tantsumuusika festivali. Sel peol on abiks ka ööhaldjad, kelle kohus on mõnuainetega liialdajaid aidata. Ööhaldjate hinnangul on Eesti festivalidel tarbitavate mõnuainete pingerida järgmine - viin, kanep, kokaiin ja seejärel neljandana amfetamiin.