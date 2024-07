Kes on Hunt? Kas tema artistinimi on pärit lastesaate nukult Hunt Kriimsilmalt, kes pidas seitset ametit? Hunt on päris elus üks taluniku haridusega Põlvamaa mees. Tema põhitöö on praegu aga muusika. Tallinna muusikasnoobide hinnangul on Hunt B-kategooria artist, kelle menukuse riik algab Paidest ja jookseb vaata et Läti piirini välja. Hunt toob rahva lava ette kaasa laulma. Keegi ei taha ju teha diili artistiga, kes saalid tühjaks mängib!