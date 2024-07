Rahvas suisa tormab lava ette, kui Hellad Velled peale lähevad. Tallinna tarkpead aga räägivad, et peale Paidet hakkabki Eestis võimutsema hoopis teine, see B-kategooria musa, mida troonib just Hellad Velled. Kuidas bänd seda B-kategooria juttu kommenteerib?