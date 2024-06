Kuidas käia peol nii, et elu ja tervisega koju jõuda? Mõistlik on mitte võtta viina ja isegi veini mitte, õllest rääkimata. Aga on veel üks asi, mis ei sõltu teist. Mis see on? Päästeameti inspektorid kontrollisid sel nädalavahetusel Virumaa baaride, kohvikute, ööklubide ja kasiinode tuleohutusnõuete täitmist.