Tartus pidas asutamiskoosoleku uus erakond! See on hetkel peamiselt endistest EKRE liikmetest moodustatud Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ehk ERK. Esimeheks valiti Henn Põlluaas! Kuidas minna aga edasi nii, et rahvas ei hakkaks värsket erakonda «uueks EKREks» pidama?