Reede esimesed tunnid tõid uudise Brüsselist, et peaminister Kaja Kallase nominatsioon Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja kohale on Euroopa Ülemkogus saanud heakskiidu. Reformierakonna juhatusel on aga plaanis laupäevasel koosolekul nimetada järgmine peaministri kandidaat.