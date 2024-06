Säästke raha, valmistades kohvi kodus

Kvaliteedi ohverdamine?

See on valdkond, mille üle võib tõesti vaielda. Paljud inimesed armastavad kindlasti minna kohvikusse ja osta oma lemmik barista poolt valmistatud jooki. Näiteks võib sulle meeldida flat white või latte ja neid on raske kodus valmistada, kui te ei investeeri oma oskustesse ja seadmetesse. See võib raha kokkuhoiu mõttes hoopis nurjata plaani. Seega, kas peate ohverdama kvaliteedi? Maitse on subjektiivne, nii et keegi ei saa teile öelda, mis teile meeldib! Siiski on tõsi, et paljud suured kohviketid ei kasuta tingimata parimaid kohviube. Nad võivad keskenduda rohkem kasumimarginaalidele ja see võib tähendada, et nad ei anna teile kõige imelisemat espressot, mille põhjal kohvi saab valmistada. Samuti, kui soovite barista stiilis jooke, mida on raske kodus valmistada, on olemas sellised võimalused nagu täisautomaatsed kohvi- ja kapselmasinad, mis suudavad valmistada päris suurepärast alternatiivi, et saaksite kodus kohvi valmistada näiteks cappuccinot või flat white.