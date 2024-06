Eestlaste hea elu hakkab Soomes läbi saama. Majanduskriis on seal käes ja esimesena saavad pihta ikka võõrtöölised. Selge see ju, et iga riik kaitseb kõigepalt oma enda kodanikke. Ja nii jäävad eestalsed seal üle lombi lihtsalt tööst ilma ja ka sotsiaal- ja laste toetused kuivavad kokku. Nii, et hakkab tagasiränne koju.