Milleks meile Rail Baltic? Kellele seda ehitatakse arvestades, et varsti on meid vaid miljon? Mis see maksma läheb ja palju tuleb Eesti inimestel tulevikus liipritele peale maksta? Riigieelarve kontrolli erikomisjon kutsus vaibale rahandusminister Mart Võklaeva ja kliimaminister Kristen Michali. Kohale tulid aga ametnikud.