Loomakaitsjad kahtlevad, kas päästetud karupoeg jäi üksinda metsas ellu

Päästeamet aitas looma küll tagasi metsa, kuid karupoeg oli varsti inimeste keskel tagasi. Seepeale otsustas Keskkonnaamet ise karupoja metsa viia lootuses, et ta kohtub seal oma emaga. Loomakaitsjad leiavad, et Keskkonnaamet poleks tohtinud karupoega üksinda jätta.

«Tegelikult on kolm päeva see kõige kriitilisem aeg, kus pojal on jõudu karjuda ema. Pärast seda jääb ta ellujäämisrežiimile, kus ta enam ei karju – metsa viies jääb ta ootama nälga, surma või ema, kes kogemata ta leiab,» selgitas Eesti Metsloomaühingu esindaja Virge Võsujalg Reporterile. «Kui nemad emaga kokku ei saanud, siis täna ta hääbub seal. Süüa tal ju ei ole mitte midagi».