Täna pidas erakond Isamaa Viru Konverentsikeskuses volikoguistungit, kus kinnitati valimisprogramm. Samas kandis ja samal ajal olid kohe üle tänava Nordic Hotel Forumis koos ka parempoolsed. Parempoolsed on isamaast lahkulöönud inimesed, kes on oma partei moodustanud. Kus tuleb raha oma valimislubaduste täitmiseks? Kas annetused ja parlamendierakonnale antud riigi raha on piisav vastus?