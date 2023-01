Pealt ei paista, kindlam on kontrollida. Selle sõnumiga kutsutakse naisi emakakaelavähki uuringutele. Et sõnum on vägagi eluline, näitab kolme lapse ema Karmen Feldman juhtum. Naine on terve elu korralikult arsti juures käinud, kuid kolmanda staadiumi emakakaelavähk avastati siiski sõeluuringus, kuhu ta läks vahetult enne 40ndat juubelit.