Maksa võlg ära ja su poeg jääb ellu! Kui sellised sõnad lendavad teie suunas, siis need kõlavad väga depressiivselt, olgu suvi või talv. Tänasel, aasta depressivseimal päeval, kõlavad need sõnad eriti kehvasti. Õhtuleht kirjutab, et just sellise ähvardusega kostitas 35-aastane "ärikaksik" Teet Märtman oma järjekordset ohvrit.