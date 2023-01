Internetist leiab kümneid gruppe, kus inimesed avalikustavad petturite nimesid ja nägusid. Pahatihti on petturite näol tegemist kelmidega, kes vahetavad järjepidevalt nimesid ja kelmitavad erinevaid skeeme kasutades inimestelt välja kokkuvõttes tuhandeid eurosid. Ka politsei on sunnitud nentima, et sellistelt kelmidelt oma raha tagasi saada on pea võimatu.