Eestis on nähtud kollaborante ehk siis ukrainlasi, kes on toetanud sõjas vene vägesid ja sealt siis saba jalge vahel uttu tõmmanud. Kuigi nii-öelda sõel meie piiril on tihe, siis kui kollaborandid selle läbivad, võivad nad end siin täitsa rahulikult tunda. Kuidas nii saab?