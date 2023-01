Kultuuriminister Piret Hartmann on sel nädala Ida-Virumaal, kus tal tuleb ikka ja jälle klaarida suvel keema läinud punamonumentide teemat. Hartmann ei olnud nõus monumentide valimatu eemaldamisega. Nüüd on temagi jõudnud seisukohale, et punaideoloogiaga laetud monumentidel pole Eestis kohta ning Eesti kultuuri toomiseks Ida-Virumaale on raha vaja.