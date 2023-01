Sotsiaalmeedia kihab pahameelest tõsielustaar Leila Ehalaane ja Eesti õigussüsteemi vastu. Kohus karistas tõsielustaari koera julma kohtlemise eest kaheksa kuu pikkuse tingimisi vangistusega ja menetluskuludena nõuti välja 1110 eurot. Paljud inimesed leiavad aga, et see karistus on liiga leebe ja rahul polda ka sellega, et Ehalaanelt ei võetud ära loomapidamisõigust.