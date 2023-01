Eesti julgeolekuasutused loevad kokku möödunud aasta musta statistikat. Aasta jooksul tapetud inimeste arv pole veel teada. Kindel on aga see, et ebaloomulikul põhjusel jäi pooleli vähemalt 130 elu. Liikluses sai 2022. aastal surma vähemalt 51 inimest. See number võib veel suureneda. Karm oli möödunud aasta ka uppumis- ja tulesurmade arvult. Elu jättis kokku 78 inimest.