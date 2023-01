Kuidas rääkida koerte keeles või vähemalt sellest aru saada? Rahvas räägib, et koera naeratus on sabas ja et koer suudab minuti jooksul sabaga rohkem väljendada kui peremees jutuga tunni jooksul. Pärast mullusügise hulle koerarünnakuid ei saa kunagi küllalt koerte keele õppimisest.