Sõda Ukrainas on näidanud kui oluline on rakette ja mürske lasta palju, kiiresti ja kaugele. Eesti kaudtulevõimekus paraneb märgatavalt järgmisel aastal, kui saame kätte oma mitmikraketiheitjad HIMARS. Praegu on Tapal ameeriklaste HIMARS'id, aga kas neil on ikka kaasas ka need raketid, millega ulataks Pihkva dessantdiviisi või lähima venelaste sõjalennuväljani?