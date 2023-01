Eaka autojuhi vanusepiiriks loetakse Eestis kokkuleppeliselt vanust alates 65. eluaastast. Hetkel on Eestis 65-aastaste ja vanemate inimeste seas juhtimisõigus ligikaudu 100 000 eakal. See arv aga kasvab iga aastaga! Samuti on pidevas muutumises meie liikluspilt. Millisena näevad elukogenud juhid tänast liiklust ja mis ohud selles varitsevad?