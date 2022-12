Terviseamet hoiatab nii öelda "uhhuu-reklaami" eest, mis nende väitel valeinfot levitab. Reklaamitud kodulehe loonud MTÜ aga väidab Reporterile saadetud kirjalikus kommentaaris, et Terviseamet ei pea paljuks oma kirjutises nende lauseid väänata ja laused on kommentaaris kontekstist välja rebitud. Reporter lisab ka nende pöördumise:

"Tere,

On äärmiselt tore, et Terviseamet on nii põhjalikult käsitlenud vaktsiinide koostist, sest tavapäraselt sellest palju ei räägita. Kahetsusväärne on aga see, et meie kodulehelt on laused kontekstist välja võetud, millele näiliselt nagu vastu vaieldakse.

Samal ajal kinnitab Terviseamet selles samas tekstis meie väidete õigsust kui tekst mõttega läbi lugeda. Näiteks kinnitab TA selgesõnaliselt, et vaktsiinid sisaldavad alumiiniumi ühendeid, antibiootikume, elavhõbedat võõrvalke jpm. Vaidlus käib koguste üle, mille osas ei ole ka teadlastel täna selget vastust. On olemas terve hulk teadustöid, mis kinnitab nende ainete ohtlikkust sissesüstimisel.

TA toob välja nagu oleks vale väide, et vaktsiinide tootmisel kasutatakse aborteeritud inimloote rakke, kuid samal ajal selgitab ise kuidas loote rakuliinides vaktsiine toodetakse ning kuidas kasutatakse ahvide neerurakke. Samal ajal nad ei räägi, et ükski puhastussüsteem ei suuda neid rakke vaktsiinidest täielikult välja puhastada ning paratamatult neid vaktsiinides leidub.

Vaktsiini dooside lugemine Terviseameti vastuses on meie arvates eksitav ja valelik. TA käsitleb ühe doosina vaktsiinisüsti, milles on 6 erinevat haigust ehk 6 patogeeni oma erinevate tüvedega, mida meie käsitleme 6 doosina. Näiteks lastevaktsiinis Infanrix Hexa koostises on: difteeria toksoid, trivalentne poliomüeliidi koguviirus, läkaköha tekitaja, haemophilus influenzae B, hepatiit B viirus, teetanuse toksoid. Seega tuleks kõigepealt selgeks vaielda doosi mõiste.

Terviseamet ei pea paljuks oma kirjutises ka meie lauseid väänata. Autismi teema on keeruline ja me ei ole oma kodulehel väitnud, et on olemas põhjuslik seos vaktsiinide ja autismi vahel, kuid mida TA väidab.

Oleme nördinud, et Terviseamet kasutab demagoogiat ja selget vastandumist perede ühingule, kes on oma lapsi vastutustundlikult vaktsineerinud, kuid kes on saanud tõsiseid ja elukestvaid vaktsiini kõrvalmõjusid.

Me ei nõustu Terviseameti seisukohaga, et lastevaktsiinide puhul tekivad tõsised kõrvalnähud väga harva ning et vaktsiinid on äärmiselt ohutud. Paljudes arenenud riikides on vaktsiinikahjustuste kompenseerimise fondid olemas juba aastakümneid ning vaktsiinide kõrvalmõjud on palju tõsisemad ja sagedasemad kui meile räägitud on..

Täiskasvanute koroonavaktsiinide kõrvalmõjusid juba tunnistatakse Eestis ja loodud on ka riiklik fond. Oleks asjakohane rääkida avalikult ka lastevaktsiinide kõrvalmõjudest, mitte neid eitada ning kõrvalmõjusid kogenud peresid uhuudeks tembeldada.

Lugupidamisega,