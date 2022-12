Millised olid Eesti jõulud aastal 1994? See oli ärikate hiigelaeg. Elutoa mööblisektsioonis olid aukohal tühjad Soome õlle purgid ja kaubaks läks kõikvõimalik välismaiselt kirev sodi. Meenutame ja veendume, et Eesti elu on teinud läbi päris kena arengu.