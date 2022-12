Tallinnas hukkus illegaalsel elamispinnal elanud noorem mees. Hukkunut jääb leinama tema pere, naine ja kaks last, kes viibisid õnnetuse ajal välismaal. Aga kuidas on võimalik, et inimene saab surma elamispinnal, mis ei ole elamispind. Kõlab arusaamatult, kuid täpselt nii juhtus.