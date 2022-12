Kes vastutab Eesti maanteede elektrooniliste liiklusmärkide eest?

Sõitmine lumesajus, sõitmine tuisus, jäätuval teel ja ka pimedas - need on katsumused kõigile juhtidele! Kes riskib, lõpetab sageli kraavis! Kuidas ja kes aga muudab talvise looduse mürgeldamisele vaatamata Eesti maanteede elektroonilisi liiklusmärke? Näiteks, kui Tallinn-Tartu maanteel on avarii või hullud teeolud, siis antakse teile ühest teatud ruumist Tallinnas käsk auto kiirust vähendada ja te teete seda!