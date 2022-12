Torm nimega Birgit laastab Eestimaad. Sõiduolud on kõikjal halvad. Teedel on tugev pinnatuisk ja tuisuvaalud. Üle Eesti oli elektrita enam kui 11 000 majapidamist, õhtuks on mitmel pool elekter siiski taastatud. Konkurentsiamet algatas Elektrilevi suhtes järelevalvemenetluse seoses ulatusliku elektrikatkestusega Saaremaal.