Lumesadu ja tuisk muutsid Saaremaa liiklusolud hulluks

Saaremaal hakkas ööl vastu tänast sadama jäävihma ja lund, mis tõi kaasa ulatuslikud elektrikatkestused. Hommikuks, kui lund oli sadanud üle 30 sentimeetri, elektrita juba üle 4500 kliendi. Jäitevihm ja suur lumekogus muutsid puude oksad raskeks ning need murduvad ja tekitavad palju rikkeid. Suur elektrita klientide arv on tingitud sellest, et rikkeid esineb ka liinidel, mis toidavad piirkonna alajaamasid.Rohke lumesaju ja tuisu tõttu Lääne-Eestis on liiklus Saare maakonna riigiteedel häiritud ning transpordiamet kehtestas täna hommikul sealsetel riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi.