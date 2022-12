Kuidas käituda, kui teele satub loom ja auto kaotab juhitavuse?

Kuidas käituda, kui auto kaotab libedal teel juhitavuse või kui teele satub ootamatult mõni loom? Kas pidur põhja ja silmad kinni? Ei, see teid ei aita! Aga, mis siis aitab? Kuidas teha nii, et ei sõidaks loomale otsa ja ei satuks kraavi? Reporter tegi katse! Vaadake ja jätke meelde! Need oskused võivad päästa teie ja kaasliiklejate elu!