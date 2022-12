Äärmuslike olude kokkulangemisel võib juhtuda, et tarbimise tipptundidel piiratakse juba sel talvel inimeste elektritarbimist! Kuidas, mis ajaks ja kellel täpselt on ebaselge. Kindel on aga see, et vajaduse tekkimisel tõmmatakse esimesena juhe välja eratarbijatel.