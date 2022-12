Parem teehooldus säästnuks 28-aastase naise elu?

4. detsember oli liikluses väga must päev! Vigastada sai 14 inimest ja üks elu lõppes igaveseks. Kas Imavere lähedal surma saanud noore naise elu saanuks päästa parem teehooldus? Transpordiamet tunnistab, et teelõiku hooldanud AS Tariston võinuks halvenenud oludele kiiremini reageerida. Amet alustas uurimist, kas teeseisund vastas ikka nõuetele.