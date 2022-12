Harju maakohtu saalis seisis 46-aastane Deniss Lvov, kes on kunagise tuntud allilmaautoriteedi Oleg Lvovi poeg. Deniss on isast oluliselt madalam, ta on narkomaan ja sarivaras. Varem on ta süüdi mõistetud vähemalt seitsme varguse eest. Näppamas õnnestus tal käia lausa presidendi kantseleis. Seekord saadeti Deniss sundravile, mis võib olla isegi hullem kui vangla.