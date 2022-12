Ukrainas on 282. sõjapäev. Ukrainlased on teinud väikeseid edusamme Zaporižžjas, venelased aga Donbassis. Kuidas nähakse meie vaatevinklist poliitikute väiteid, et Venemaa jõud pole veebruarist saati oluliselt kahanenud ja Euroopa on liiga nõrk?