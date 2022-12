Sageli visatakse Eesti ministrite kohta nalja, et nad polnud võib-olla just parimad ministrid, aga ehk olid vähemalt need ministrikuud nende elu ühed lõbusamad! On see nii või natuke teisti aga poliitiku sõna on ka tema tegu. Praalida on magus, sest arvatakse, et rahval on haugi mälu.