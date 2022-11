Eestikeelne haridus Ida-Virumaal: võimatu missioon?

Eestis on suur õpetajatepuudus, kuid nüüd on otsustatud üle minna täielikule eestikeelsele haridusele. Peaminister Kaja Kallas kinnitas Jõhvi Gümnaasiumi õpilastega kohtudes, et eestikeelne haridus on võimalik ka Ida-Virumaa koolides, kui on õige metoodika ja tahtmist. Tegemist on riigigümnaasiumiga, kus osa aineid õpetatakse praegu Vene keeles, aga järgmisel aastal on kavas hakata tunde andma ainult riigikeeles.