Kas Kohtla-Järvel sündis korruptsioonikoalitsioon? Volikogu esimehe valimistel kaotanud Eduard Odinets ütles seda eile ja on jätkuvalt seda meelt, et uued linnajuhid pääsesid võimu juurde nende volinike hääletega, kes kuu aega tagasi korruptsioonikahtlustuse said.