Eestlaste abi Ukrainale ei lõppe! Alles hiljuti said tuhanded Ukraina võitlejad endale eestlaste abiga soojad talveriided! Nüüd on aga käimas juba uus MTÜ Slava Ukraini ja Postimehe ühiskampaania ja see kannab nime „Lootuse jõulud Ukrainas“!