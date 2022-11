Kodanikuaktivist Varro Vooglaid astus täna Harju maakohtusse, kus algas tema väärteomenetluse protsess. Vooglaid nõudis talvel Postimehe ajakirjaniku Sander Punamäe lahkumist koroonapiketilt. Politsei leidis, et Vooglaid ei taganud koosoleku korraldajana, et see viiakse rahumeelselt läbi ja trahvis teda kahesaja eurose rahatrahviga. Vooglaid vaidlustas otsuse kohtus.