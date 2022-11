Kas magusad küpsetised jäävad minevikku? Toiduainete hinnad kauplustes on aastaga teinud meeletu hüppe ja kallinenud keskmiselt 26 protsenti! Enim sealhulgas suhkur, jahu ja margariin. Ka lihatoodete hind on kolmandiku kõrgem. Kas see tähendab, et hane- või seapraad kõigi perede jõululauale enam ei jõuagi?