Alates homsest kehtib üle kogu Eesti siseveekogude jääle mineku keeld. Viimastel nädalatel on õhutemperatuur püsinud miinuspoolel ja siseveekogude pinnale on tekkinud esimene jää. Kuna külmakraadid on olnud võrdlemisi tagasihoidlikud, on jää veel väga õhuke ning jääle minek eluohtlik.