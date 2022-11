Näib, et ka eestlastel on nupp säästurežiimiks olemas! Elektri tarbimine on vähenenud nii palju, et isegi elektrilevi on üllatunud. Kui niimoodi jätkame, siis on ka Estlinki rikkiminekuga asjad jonksus. Aga säästetakse ka ostude pealt! 62% Eesti inimestest lükkavad suuri oste edasi.