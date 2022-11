REPORTER TÄNA: Eesti tšempion bullterjer Bianca nüüd nelja kutsa emme!

Emme Bianca, ametliku nimega Sparkly Starbulls Bianca, on tähtis Eesti tšempion. Väga heade geenidega ning pooleldi soomalne. Nüüd on ta nelja kutsa emme. Bullterjer on võitluskoeraks aretatud inglise koeratõug. Võitlusvaimust pole neil aga tänapäeval enam jälgegi. Jah, tugev kehaehitus on küll endiselt alles aga aastate jooksul on neist saanud tõelised diivanikoerad. Nunnupallid, kes limpsiks teid lõpmatuseni.