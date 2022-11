Hoolimatult kõnniteele visatud elektritõuksid ja nendega kihutavad juhid ajavad paljud inimesed närvi. Riigikogus istusid koos huvigruppide esindajad, et saabuvaks kevadeks kogu see tohuvapohu ära seadustada. Üllatavalt tuli välja, et hooletu parkimine on tühiasi võrreldes sellega, et tõuksiga tohib jalakäijate vahel slaalomit sõita ka kergelt vintis olles.