Riigi leib on õhuke, aga see-eest pikk. Viimastest palgauuringutest selgub, et ütluses on jätkuvalt tõetera sees. Kui te peaksite hetkel kaaluma kuhu tööle minna, kas avalikku- või erasektorisse, siis värskest töötasu uuringust selgub, et erafirmad maksavad töötajatele 17 protsenti kõrgemat palka, kui riigiasutused.