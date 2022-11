Narva tanki ja venekeelse volikogu istungi kommentaarides on Eesti poliitikud korrutanud, et Narva on Eesti linn. Aga kas ikka on? Kas tavaline narvakas mõtleb sarnaselt eestlastega? Vaba Lava tõi saali sada tavalist narvakat. Igaüks sai neilt küsida ja loomulikult küsiti ka Venemaa sõja kohta Ukrainas.